В Тюмени школьник избил мальчика во дворе большой палкой

Мать из Тюмени обвинила девятилетнего мальчика в избиении ее сына во дворе. Об этом сообщает 72.ru.

На кадрах с места инцидента заметно, как ребенок напал на восьмилетнего школьника. Сначала он просто замахивался крупной палкой, но позже нанес несколько ударов. Пострадавший упал с лавки, на которой сидел, но нападавший все равно продолжал избивать, в том числе и по голове.

В какой-то момент рядом оказались другие дети, но в ситуацию они не вмешались.

По словам матери пострадавшего, он получил ушиб. В правоохранительных органах уже знают о ситуации, на текущей неделе должна состояться беседа с работниками ПДН.

На инцидент обратили внимание и в прокуратуре. На данный момент специалисты ведомства проводят проверку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Сотрудники полиции также проводят проверку, ход которой находится на контроле у прокуратуры.

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