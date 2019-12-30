Четыре участника обмена пленными в Донбассе рассказали о пытках в СБУ

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Участники обмена пленными рассказали о пытках со стороны СБУ и батальона «Азов» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова четырех участников процедуры.

По их словам, следователи вышеуказанных структур пытались выбить признательные показания различными способами. Мужчин били, душили, истязатели, иногда даже вешали.

Как уточняют потерпевшие, это происходило в подвале здания СБУ в Мариуполе.

«Каждую ночь приезжал батальон «Азов» в СБУ. Приходили к нам «в гости» — поиздеваться», — говорит ополченец.

Участники обмена также добавили, что издевательствам подвергались также знакомые ополченцев, из которых выбивали нужные свидетельские показания.

Стоит отметить, что мужчины смогли добиться возбуждения дел, в данный момент начато досудебное расследование.

До этого 29 декабря, в воскресенье, состоялась процедура обмена пленными по формуле «всех на всех». Самопровозглашенные ДНР и ЛНР получили более 120 человек, Киев — 76 человек.

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