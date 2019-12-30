Президент Ирака осудил удары ВВС США по базе шиитского ополчения в Эль-Каиме
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Президент Ирака Бархам Салех заявил, что ВВС США, которые атаковали базу шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, нарушили суверенитет страны. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что действия американской авиации противоречит двусторонним соглашениям Ирака с США.
При этом исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди призвал руководство страны созвать экстренное совещание для обсуждения сложившейся ситуации.
Ранее силы США нанесли удары по складам с оружием и командным центрам «Катаиб Хезболлах», расположенным в Ираке и в Сирии.
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