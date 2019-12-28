Помпео прибыл на военную базу в Ираке с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом, сообщает телеканал Rudaw.

Помпео посетил военную базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар, прочие подробности о визите американского госсекретаря не приводятся.

Глава Госдепартамента США прибыл в Ирак через сутки после обстрела военной базы в провинции Киркук.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один гражданский, несколько военных пострадали.

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