Помпео прибыл на военную базу в Ираке с необъявленным визитом
close
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом, сообщает телеканал Rudaw.
Помпео посетил военную базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар, прочие подробности о визите американского госсекретаря не приводятся.
Глава Госдепартамента США прибыл в Ирак через сутки после обстрела военной базы в провинции Киркук.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один гражданский, несколько военных пострадали.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Пентагоне рассказали о гибели гражданского на военной базе в Ираке