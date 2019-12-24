В парламенте Турции оценили возможность задействовать ВС страны в Ливии

Турецкий парламент может рассмотреть вопрос использования вооруженных сил страны в Ливии, сообщает РИА «Новости».

Как заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, парламент ратифицировал заключенный с властями Ливии меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти попросят об этом.

Как сообщил Калын, может возникнуть необходимость в получении разрешения на использовании ВС Турции в Ливии=ю. ПО его словам, такое решение может быть принято «по обстоятельствам».

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