Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

В представительстве рассказали, что были обстреляны пять населенных пунктов ДНР. ВСУ применили минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Всего было использовано 65 боеприпасов.

В июле 2019 года на переговорах в Минске было объявлено, что в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. Однако обстрелы со стороны киевских силовиков не прекратились.

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