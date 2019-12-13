Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до 14

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 14 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, все 14 человек госпитализированы, один человек погиб, поиски еще одного человека продолжаются.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших при пожаре на корабле.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря.

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