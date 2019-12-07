Атомный американский «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США, которую возглавляет атомный авианосец «Гарри Трумэн» вошла в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ракетный крейсер, ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами «Томагавк» и несколько эсминцев также вошли в состав группы. Они следовали из пролива Гибралтар и прибыли в Средиземное море 5 декабря.

Уточняется, что прибывшая в Средиземноморье группа планирует пробыть некоторое время в восточной части вблизи Сирии, а затем проследовать в район Персидского залива на смену авианосцу «Авраам Линкольн».

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