В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает «Интерфакс».

Песков сообщил, что две страны продолжают поддерживать военно-техническое сотрудничество. Но Путин и Эрдоган пока не говорили про второю партию С-400.

Также пресс-секретарь сказал, что не знает, будут ли президенты говорить о ракетной системе на их встрече.

«Пока никакой конкретики сказать нельзя», — пояснил Песков.

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