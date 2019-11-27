Госдеп США обвинил «российских наемников» в дестабилизации ситуации в Ливии
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что обстановку в Ливии ухудшают якобы находящиеся в стране российские военнослужащие. Об этом сообщает ТАСС.
Политик отметил, что Вашингтон желает Ливии спокойного и процветающего будущего. Для его обеспечения, уверен Шенкер, необходимо прекращение разжигания насилия со стороны внешних сил.
«В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности», — заявил помощник госсекретаря США.
Под российским вмешательством политик отметил регулярные войска России и бойцы частной военной компании «Вагнер», «которые дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии».
По словам Шенкера, Белый дом призывал страны ввести санкции против ЧВК «Вагнер».
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