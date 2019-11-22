В США забеспокоились из-за возможного выхода из Договора по открытому небу

Некоторые американские конгрессмены беспокоятся из-за того, что страна может выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, глава комитета по делам ВС палаты представителей Адам Смит и председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Элиот Энгел написали письмо помощнику президента по нацбезопасности Роберту О'Брайену, чтобы он объяснил им намерения властей. Они также отметили, что это соглашение очень важное, ведь оно укрепляет мировую безопасность и позволяет следить за действиями российских самолетов в небе.

«Мы просим вас разъяснить позицию администрации в отношении ДОН», — написали конгрессмены.

Многосторонний международный Договор по открытому небу был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки. Его подписали 23 государства-члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение призвано содействовать укреплению доверия между странами, совершенствуя механизмы отслеживания военной деятельности и соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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