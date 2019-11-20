Представители стран СНГ обсудят вмешательство США во внутренние дела

В Москве проходит ежегодная встреча секретарей советов безопасности СНГ, сообщает ТАСС.

По заявлению пресс-службы аппарата Совета безопасности России, на заседании буду рассмотрены темы глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Одной из ключевых тем встречи станет американское вмешательство во внутренние дела независимых государств. Кроме того, секретари совбезов обсудят последствия выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также действия Соединенных Штатов в области кибербезопасности.

Отмечается, что на открытии заседания секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что участникам предстоит выработать новые подходы к решению существующих проблем.

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