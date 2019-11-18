Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Суд признал погибшим россиянина Григория Цуркану, которого осенью 2017 года захватили в плен боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает «Коммерсантъ».

В материале уточняется, что родственники Цуркану получили свидетельство о его смерти в мае 2019 года. До этого он считался пропавшим без вести. В документе сказано, что мужчина умер 12 октября 2017 года в сирийском городе Аш-Шула, провинция Дейр-эз-Зор.

По словам друга Цуркану, все это время семья искала мужчину, обращаясь в Минобороны и людям, которые называли себя сотрудниками частной военной компании Вагнера. Однако найти мужчину или его останки не удалось.

Тогда родственники обратились в суд за свидетельством о смерти Цуркану, чтобы разрешить бытовые и финансовые проблемы. Уточняется, что, несмотря на это, родные до сих пор надеются на возвращение Цуркану.

В октябре 2017 года ИГ опубликовало видео с двумя захваченными российскими военнослужащими, одним из которых, по словам второго пленника, был Цуркану. При этом, в Минобороны опровергли информацию и захвате в плен в Сирии российских военнослужащих. О дальнейшей судьбе мужчин ничего неизвестно.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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