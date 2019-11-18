Минобороны опубликовало документы о Словацком восстании

Российское министерство обороны обнародовало документы о Словацком восстании в 1944 году против немецко-фашистких оккупантов. Соответствующий раздел появился на сайте ведомства, который называется «Красные флаги над Банска-Бистрицей».

«Население восхищается Красной армией, ее победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР», — написано в в одном из политдонесений первого Украинского фронта.

Как известно, национальное восстание в Словакии проходило три недели. В боевых действиях с фашистами участвовали около 60 тысяч словаков.