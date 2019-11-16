В Генштабе ВС Украины назвали причины взрывов на арсенале в Балаклее

В Генштаб Вооруженных сил Украины сообщили, что взрывы на военном арсенале в Балаклее могли произойти из-за возгорания двигателя в ракете, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о ракете для зенитно-ракетного комплекса «Куб».

О состоянии четырех раненных саперов информации не поступало.

Это не первое происшествие за последний год на территории военного арсенала в украинской Балаклее. Так, в 2018 году там произошел пожар, в результате которого несколько снарядов взорвались.

До этого крупный пожар возник в марте 2017 года на этом же складе боеприпасов.

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