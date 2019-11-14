Генсек НАТО заявил о стремлении альянса к конструктивным отношениям с РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5... Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5...
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире организации в Брюсселе, 5...
Virginia Mayo/AP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса выступают за конструктивное общение с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, в мире наступили трудные времена, поэтому альянс должен избегать любых недоразумений и налаживать отношения и доверие везде, где возможно. В связи с этим НАТО будет стремиться выстроить с Россией конструктивное общение, но с позиции сдерживания и надежной обороны.

«Мы держим наши дипломатические каналы для Москвы открытыми», — пояснил Столтенберг.

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