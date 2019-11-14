Для защиты вертолетов ВКС «Панцири-С» перебросили на север Сирии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» разместили в расположенном на севере Сирии аэропорту Камышла. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что первая группа боевых вертолетов российских ВКС перебазировалась с российской авиабазы Хмеймим.

Уточняется, что с земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» является системой наземного и морского базирования. Он предназначен для ближней защиты от всех современных и перспективных средств воздушного нападения на гражданские и военные объекты при любых погодных условиях и в любой радиоэлектронной обстановке.

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