Трамп сообщил о бегстве возможного преемника аль-Багдади

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Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что возможный преемник бывшего главаря ИГ (террористическая группировка запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади сбежал. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что так называемый «номер второй» скрывается, «чтобы спасти свою жизнь».

По словам Трампа, спецслужбы США уже «нацелились на него».

Также он американский лидер отметил, что ведется слежка за еще одним вероятным преемником аль-Багдади.

Ранее в Госдеп США выразили уверенность, что новый лидер ИГ «не протянет долго».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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