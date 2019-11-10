Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.

Отмечается, что в свою очередь российская сторона совершит удар по пяти-восьми европейским столицам. Так уровень конфликта возрастет с регионального до глобального.

В тексте статьи не уточняется конкретная причина, которая стала бы поводом для конфликта. Однако, по мнению автора, у российских властей есть особые планы на Калининградскую область.

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