Салливан призвал включить в продление СНВ-3 новое оружие России
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Посол США в России Джон Салливан заявил, что продление СНВ-3 должно включать оружие, которое Москва не считает частью договора, передает РИА «Новости».
Салливан добавил, что Россия инвестирует в системы вооружений, которые не входят в договор СНВ-3.
«У них есть стратегия - соблюдать СНВ-3, но при этом строить большое число новых систем вооружений», — пояснил он.
Салливан добавил, что речь идет также о большом количестве маломощных ядерных устройств, которые могут быть оборудованы на новых системах доставки.
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