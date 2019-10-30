Салливан призвал включить в продление СНВ-3 новое оружие России

Посол США в России Джон Салливан заявил, что продление СНВ-3 должно включать оружие, которое Москва не считает частью договора, передает РИА «Новости».

Салливан добавил, что Россия инвестирует в системы вооружений, которые не входят в договор СНВ-3.

«У них есть стратегия - соблюдать СНВ-3, но при этом строить большое число новых систем вооружений», — пояснил он.

Салливан добавил, что речь идет также о большом количестве маломощных ядерных устройств, которые могут быть оборудованы на новых системах доставки.

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