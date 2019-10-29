В Кремле назвали «частным случаем» стрельбу в военной части в Забайкалье
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ЧП с расстрелом солдатом-срочником сослуживцев в военной части в Забайкалье, сообщает РИА «Новости»
Пескова спросили, говорит ли трагедия о том, что реформа армии никак не повлияла на дедовщину. Он заявил, что в Кремле считают неуместным говорить о реформе армии, поскольку речь идет о частном случае.
«Это совершенная неуместная постановка вопроса», — сказал Песков.
Он отметил, что военные занимаются расследованием трагедии, произошедшее не является вопросом президента, он не будет на это реагировать.
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