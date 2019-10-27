ВВС США сообщили о выводе секретных спутников на орбиту

Военно-воздушные силы США сообщили о секретных спутниках, запущенных с секретного американского мини-шаттла X-37B. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спутник два года пробыл в космосе и возвратился на Землю.

По словам директора управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальдена, слова которого приводятся в сообщении ВВС, в ходе миссии были также проведены эксперименты исследовательской лаборатории.

Отмечается, что ранее о запуске спутников с шаттла не сообщалось.