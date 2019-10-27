Минобороны России отреагировало на информацию о ликвидации главаря ИГ

Минобороны России сообщило, что не располагает достоверной информацией о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что США должны предоставить доказательства, что аль-Багдади находился в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб.

«Очередная «смерть» Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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