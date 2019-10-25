В Сирию перебросили 300 российских военных полицейских

В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских из Чечни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как отмечается, они будут заниматься выполнением спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.

Уточняется, что военные полицейские будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок, патрулировать назначенные районы, а также бдут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны.

Для выполнения задач военных полицейских обеспечат бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун-У».