Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД

Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Он убежден, что именно это стремление США стало причиной их одностороннего выхода из договора.

Шойгу считает, что в какой-то момент соглашение перестало действовать в интересах Соединенных Штатов. Все это произошло на фоне увеличение военной и экономической мощи китайской стороны, а также после восстановления оборонного потенциала России.

«И расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами», — заключил Шойгу.

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