Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД

close
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, 21 августа 2019... Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, 21 августа 2019...
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, 21 августа 2019...
Алексей Ерешенко

Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Он убежден, что именно это стремление США стало причиной их одностороннего выхода из договора.

Шойгу считает, что в какой-то момент соглашение перестало действовать в интересах Соединенных Штатов. Все это произошло на фоне увеличение военной и экономической мощи китайской стороны, а также после восстановления оборонного потенциала России.

«И расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами», — заключил Шойгу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп заявил о выходе из договора о РСМД из-за России
США вышли из ДРСМД без единого совещания в Белом доме
Лавров обвинил США в подготовке испытаний ракет задолго до выхода из ДРСМД