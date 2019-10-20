США разбомбили свою военную базу в Сирии

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Вооруженные силы США разбомбили свою авиабазу на северо-востоке Сирии, расположенной рядом с городом Тель-Тамар. Об этом сообщает агентство САНА.

Как стало известно, это случилось после того, как американская сторона вывела с этого места свои силы.

Согласно поступившей информации, США уничтожили базу Клейб. Там была взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

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