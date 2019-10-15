Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

В Минобороны России заявили, что сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем, сообщает ТАСС.

Отмечается, что под контроль также взяты близлежащие населенные пункты.

«Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Мембидж и близлежащими населенными пунктами», — сказали в министерстве.

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