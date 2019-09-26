Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы ДНР.

Он считает, что в этом нет необходимости.

Как отметил Пушилин, что с обеспечением порядка на территории и границах республики вполне успешно сами справляются правоохранительные органы ДНР.

При этом он подчеркнул, что Минск вносит «очень ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс», так как является местом переговоров Контактной группы

В связи с этим, по словам Пушилина, и связан отказ от данного предложения белорусского руководства.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ввести миротворцев на территорию Донбасса.