Источники назвали возможную дату обмена пленными между РФ и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два дипломатических источника.

Другой источник отметил, что обмен действительно запланирован на 7 сентября, субботу, однако договоренности носят предварительный характер.

«Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», — уточнил диписточник.

В Кремле отказались комментировать появившуюся информацию, отметив, что тема довольно чувствительная, и никаких анонсов здесь не будет.

Ранее в СБУ заявили о продолжении переговоров по обмену между Россией и Украиной.