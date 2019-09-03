СМИ объяснили, что скрывается за дипломатией мороженого

Журналистка Зейнеп Гюрджанлы заявила, что Турция переживает тяжелые времена в Сирии. В это время президент страны Реджеп Тайип Эрдоган летит в Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет Soezcue.

Отмечается, что пока лидеры едят мороженое в России, Соединенные Штаты атаковали тренировочный лагерь террористов в Идлибе и таким образом дали понять, что тоже играют роль на этом направлении. Автор предполагает, что Москве и Вашингтону удалось договориться по поводу Идлиба, который они намерены «зачистить». Она делает вывод о том, что достигнутое в Сочи соглашение, которое турецкое правительство преподносило народу страны как «успех», тает подобно мороженому, которое ели Путин и Эрдоган

Согласно материалу, на встрече лидеры обсуждали приобретение Анкарой С-400 и российских истребителей, но не поднимался вопрос о природном газе. В то время как турецкая сторона платит за него больше, чем страны Европы. Здесь дипломатия мороженого заканчивается, — пишет газета.