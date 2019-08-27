Путин рассказал о предстоящей с Турцией работе по Су-57 и другим самолетам

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом совместное производство российской авиатехники, сообщает ТАСС.

Отмечается, что об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером.

Уточняется, что возможность сотрудничества обсуждалась в отношении Су-35 и нового самолета Су-57.

«Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства», — сказал Путин.

Президент также добавил, что Россия к этому готова. Отдельные направления будут активно обсуждаться в ближайшее время.

На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском лидеры успели осмотреть истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38.

Ранее Путин разрешил Эрдогану купить Су-57.