Саудовская Аравия передала послу Ирака ноту протеста

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака Сафию Талеб ас-Сухаил в связи с обвинениями в обстрелах королевства и других стран Персидского залива с иракской территории. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба дипведомства.

Утверждается, что во время передачи ноты протеста заместитель министра по политическим вопросам Сауд ас-Сати указал на «важность ответственного подхода властей Ирака к этим угрозам и атакам».

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. В рамках него Тегеран согласился открыть Ормузский пролив для прохода судов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.