Россиянка стала чемпионкой Европы по прыжкам на батуте

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева стала чемпионкой Европы в индивидуальных соревнованиях, проходящих в португальском Портимане.

Бладцева набрала 58,680 балла и финишировала первой. Второе место заняла белоруска Яна Лебедева (58,240). Бронзу завоевала еще одна россиянка София Аляева (57,670).

В мужских индивидуальных прыжках третьим стал россиянин Кирилл Козлов, набрав 63,870 балла. Первое место завоевал белорус Иван Литвинович (65,310), серебро — у португальца Габриела Альбукерке (64,240).

Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает их к соревнованиям с 1 января 2024 года.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

Ранее сборная России уступила Румынии в матче Кубка мира.

 
Теперь вы знаете
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
