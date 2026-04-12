В Венгрии закрылись избирательные участки на парламентских выборах

В Венгрии закрылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Об этом сообщает Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).

Отмечается, что гражданам, которые на момент закрытия избирательных участков еще стояли в очередях, будет предоставлена возможность заполнить и опустить в урну бюллетени. Явка на выборах составила 77,8%.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Главным соперником действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии «Фидес» является лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

С 7 по 8 апреля в Венгрию с официальным визитом приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон считает Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, которые могут взять на себя роль миротворца.

Ранее Орбан сделал заявление о своей победе на выборах.