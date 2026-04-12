Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие, нанеся удары по зданию сельской администрации в Старой Збурьевке и частному дому в Железном Порту Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 4 часа утра враг вероломно обстрелял здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа», — написал он.

По словам Сальдо, здания были повреждены, но никто не пострадал.

12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВСУ неоднократно нарушали пасхальное перемирие не только в нынешнем, но и в прошлом году.

В сегодняшней сводке Минобороны России сообщило, что к пасхальному утру перемирие было нарушено украинской стороной 1,9 тысячи раз.

11 апреля ВСУ атаковали Новую Каховку, курский Льгов и Белгородскую область, сообщили региональные власти. Всего при ударах пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок. Украинские паблики в ответ винят в «нарушениях» Москву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 и должно продлиться до конца дня 12 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

Ранее российский депутат предупредил Украину о жестком ответе за срыв перемирия.