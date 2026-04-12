Лишившегося пальцев из-за взрыва петарды ребенка переводят в центр им. Рошаля

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Лишившегося пальцев из-за петарды ребенка перевели в центр Рошаля в Красногорске
Министерство здравоохранения Московской области

Ребенка, который лишился пальцев при взрыве петарды в Подмосковье, переводят на лечение в центр имени Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT

По его данным, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Прокуратура и Следственный комитет Московской области выясняют, где мальчик приобрел петарду.

Инцидент произошел 12 апреля в Орехово-Зуево. Причиной взрыва, из-за которого мальчик лишился трех пальцев на руке, стало баловство с пиротехникой на спортплощадке в школьном дворе. По словам местных жителей, «на протяжении всего дня мальчики баловались с петардами», взрывая их возле школы на улице Бугрова. Одна из петард не загорелась. 11-летний мальчик поднял ее, положил в карман, после чего произошел хлопок.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую больницу. Угрозы его жизни нет, но врачам придется ампутировать мальчику три пальца на руке, в которой взорвалась петарда.

Аналогичный случай произошел неделю назад в Копейске Челябинской области: там девятилетний мальчик подобрал петарду во дворе, после чего раздался взрыв, из-за которого ребенок получил травмы руки.

Ранее в Люберцах подросток поднял с земли петарду и лишился пальцев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
