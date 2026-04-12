Лишившегося пальцев из-за взрыва петарды ребенка переводят в центр им. Рошаля

Ребенка, который лишился пальцев при взрыве петарды в Подмосковье, переводят на лечение в центр имени Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT

По его данным, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Прокуратура и Следственный комитет Московской области выясняют, где мальчик приобрел петарду.

Инцидент произошел 12 апреля в Орехово-Зуево. Причиной взрыва, из-за которого мальчик лишился трех пальцев на руке, стало баловство с пиротехникой на спортплощадке в школьном дворе. По словам местных жителей, «на протяжении всего дня мальчики баловались с петардами», взрывая их возле школы на улице Бугрова. Одна из петард не загорелась. 11-летний мальчик поднял ее, положил в карман, после чего произошел хлопок.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую больницу. Угрозы его жизни нет, но врачам придется ампутировать мальчику три пальца на руке, в которой взорвалась петарда.

Аналогичный случай произошел неделю назад в Копейске Челябинской области: там девятилетний мальчик подобрал петарду во дворе, после чего раздался взрыв, из-за которого ребенок получил травмы руки.

Ранее в Люберцах подросток поднял с земли петарду и лишился пальцев.