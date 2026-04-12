В Подмосковье у школьника в руках взорвался поднятый с земли предмет

SHOT: в Подмосковье мальчик лишился пальцев при взрыве найденной у школы петарды

В подмосковном городе Орехово-Зуево мальчик получил тяжелую травму руки при взрыве неизвестного предмета, который он поднял на улице возле школы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, инцидент произошел на улице Бугрова с ребенком в возрасте от 7 до 10 лет. Проходя возле школы, он заметил на земле валяющийся предмет и подобрал, а тот взорвался прямо у него в руке.

«Предварительно, ребенок лишился пальцев руки. Что именно взял школьник — выясняется. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении канала.

По одной из версий, взорвавшимся в руке у мальчика предметом могла быть петарда.

Аналогичный случай произошел неделю назад в Копейске: там девятилетний мальчик подобрал петарду во дворе, после чего раздался взрыв, из-за которого ребенок получил травмы руки.

В начале февраля таким же образом лишился пальцев подросток в подмосковных Люберцах: он подобрал петарду при выносе мусора, взрыв попал на видео. В январе новосибирские врачи вынуждены были ампутировать пальцы шестилетнему мальчику, тоже пострадавшему при взрыве петарды.

Ранее на Ставрополье в руках у ребенка взорвалась игрушечная граната.