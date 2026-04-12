Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В Подмосковье у школьника в руках взорвался поднятый с земли предмет

SHOT: в Подмосковье мальчик лишился пальцев при взрыве найденной у школы петарды
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В подмосковном городе Орехово-Зуево мальчик получил тяжелую травму руки при взрыве неизвестного предмета, который он поднял на улице возле школы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, инцидент произошел на улице Бугрова с ребенком в возрасте от 7 до 10 лет. Проходя возле школы, он заметил на земле валяющийся предмет и подобрал, а тот взорвался прямо у него в руке.

«Предварительно, ребенок лишился пальцев руки. Что именно взял школьник — выясняется. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении канала.

По одной из версий, взорвавшимся в руке у мальчика предметом могла быть петарда.

Аналогичный случай произошел неделю назад в Копейске: там девятилетний мальчик подобрал петарду во дворе, после чего раздался взрыв, из-за которого ребенок получил травмы руки.

В начале февраля таким же образом лишился пальцев подросток в подмосковных Люберцах: он подобрал петарду при выносе мусора, взрыв попал на видео. В январе новосибирские врачи вынуждены были ампутировать пальцы шестилетнему мальчику, тоже пострадавшему при взрыве петарды.

Ранее на Ставрополье в руках у ребенка взорвалась игрушечная граната.

 
Теперь вы знаете
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!