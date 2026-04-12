Благодатный огонь из Иерусалима привезли в главный собор Симферополя

В кафедральный Александро-Невский собор Крымской митрополии и Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви в Симферополе привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщает «Крым 24».

Транспортировкой Благодатного огня занимались представители Фонда Андрея Первозванного. В соборе, куда он прибыл в 16:00 мск, его встретил старший священник иерей Андрей Халюта.

После Симферополя Благодатный огонь повезли дальше — в Херсонес, где состоялась его передача в Свято-Владимирский собор, который служит усыпальницей адмиралов. Затем священнослужители начнут распространять лампады с пламенем по остальным храмам и монастырям полуострова.

По данным крымского телеканала, ночное пасхальное богослужение в Александро-Невском сооре посетили несколько сотен верующих. Молебен проводил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

В Москве главная пасхальная служба проходила в храме Христа Спасителя, на ней присутствовали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Благодатный огонь доставили в зону СВО.