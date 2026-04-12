У Ирана осталось большинство катеров для контроля над Ормузским проливом

Более 60% малого военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающего за патрулирование Ормузского пролива, остается в целости и сохранности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, корпус охраняет пролив флотом малых скоростных ударных катеров, которые оснащены ракетами и минами. В публикации отмечается, что такие суда сложнее обнаружить со спутников и уничтожить из-за их размеров и скорости передвижения. КСИР хранит катера в подземных хранилищах, что также затрудняет их обнаружение.

Также в КСИР заявили, что Иран полностью контролирует движение судов в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив. Американский лидер поручил ВМС пресекать суда в международных водах, которые нанесли ущерб Ирану, и уничтожать мины в проливе.

12 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.