«Хорошая страна и чемпионат»: иностранный тренер «Спартака» о российском футболе

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что видит привлекательным чемпионат России по футболу. Его слова передает Sport24.

«РПЛ — привлекательный чемпионат. Я об этой лиге ничего не знал, но знал, что он есть. Всем другим испанским тренерам буду говорить, что это хорошая страна и хороший чемпионат», — сказал Карседо.

Испанский тренер был назначен на пост в «Спартаке» зимой 2026 года. Он подписал контракт до конца сезона-2027/2028. До московского клуба Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

После 24 туров «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Спартак» потерял очки в матче РПЛ с «Ростовом».