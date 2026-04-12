Глава МВФ заявила, что Украина продолжит нуждаться в помощи даже в мирное время

Украина продолжит нуждаться в финансовой поддержке даже после урегулирования конфликта. Об этом в интервью программе «Face the Nation» на канале CBS News заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Ведущая программы Маргарет Бреннан напомнила, что МВФ является вторым после США иностранным донором для Украины по объему оказываемой помощи, и упомянула «некоторые проблемы с наведением порядка внутри страны».

Георгиева подчеркнула, что Украина «сделала очень многое», в том числе в части сбора налогов: они, по ее словам, составили 34% ВВП.

«Только представьте, как мало стран собирают хотя бы половину этой суммы. Поэтому мы поддерживаем Украину, потому что она доказала свою ответственность как партнер. Поэтому она заслуживает той финансовой поддержки, которую получает», — отметила она.

По словам главы МВФ, у фонда есть новая программа поддержки Украины, которая будет реализована вне зависимости от того, увенчаются мирные переговоры успехом или нет.

«Мы работаем с Украиной, чтобы она могла продолжать этот путь реформ, который дает ей авторитет для получения масштабной финансовой поддержки от остального мира, особенно от Европы», — добавила Георгиева.

Она поделилась впечатлениями от поездки на Украину «в разгар очень холодной зимы», при которой страна все равно продолжала «функционировать» — например, люди «вставали и шли на работу в морозную погоду». По словам главы МВФ, это является доказательством их «решимости сохранить свое общество сильным» и достаточным основанием для того, чтобы заслужить поддержку от фонда.

Ранее в МВФ посчитали, что население Украины сокращается быстрее всех в мире.

 
