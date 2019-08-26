Видео учений по скрытной переброске подлодок РФ появилось в Сети
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В Сети было опубликовано видео с учений подводных сил тихоокеанского флота, проходивших на Камчатке в Вилючинске.
В ходе учений отрабатывалась скрытная переброска двух субмарин из пункта постоянного базирования.
На кадрах видно, как для реализация задуманного бойцы отряда спецназа по борьбе с подводными силами применили гранаты.
Кроме того, расчеты химической и биологической защиты создали аэрозольную завесу.
Также в учениях принимали участие буксиры отряда обеспечения и свыше 50 военных.
Ранее видео запуска зенитных ракет с корабля «Смерч» показали в Сети.