Видео учений по скрытной переброске подлодок РФ появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео с учений подводных сил тихоокеанского флота, проходивших на Камчатке в Вилючинске.

В ходе учений отрабатывалась скрытная переброска двух субмарин из пункта постоянного базирования.

На кадрах видно, как для реализация задуманного бойцы отряда спецназа по борьбе с подводными силами применили гранаты.

Кроме того, расчеты химической и биологической защиты создали аэрозольную завесу.

Также в учениях принимали участие буксиры отряда обеспечения и свыше 50 военных.

Ранее видео запуска зенитных ракет с корабля «Смерч» показали в Сети.