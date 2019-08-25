Лидеры G7 высказались против обладания Ираном ядерного оружия

Лидеры G7 сошлись во мнении относительно того, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Об этом сообщает «Киодо».

По словам представителя правительства Японии, премьер страны Синдзо Абэ выступил за дипломатический подход в вопросе решения иранской проблемы.

Как отмечается, Абэ пообещал приложить усилия для мирного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

Иранская проблема обострилась после того, как в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и ввели против Ирана экономические санкции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп посоветовал Ирану не нападать на судна США.