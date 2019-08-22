Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»

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Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный «Форпост» — беспилотник «Форпост-Р». Запись опубликована на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как красно-белый беспилотник разгоняется и поднимается в небо. Потом он набирает высоту и совершает полет над лесом.

Планируется, что «Форпост-Р» будет поступать в российские войска с 2020 года. Беспилотник весит около 500 кг и может летать по 18 часов на высоте до шести тысяч метров.

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