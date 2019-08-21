Видео запуска зенитных ракет с корабля «Смерч» показали в Сети
В акватории Японского моря модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» устроил серию ракетных выстрелов, видео с которыми стало доступно в Сети. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Сообщается, что учения состоялись в заливе Петра Великого.
Как отмечается, что во время стрельб военные проверили надежность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА»».
Уточняется, что цели для ракет были размещены на воде и в небе. Они были успешно уничтожены.