Видео запуска зенитных ракет с корабля «Смерч» показали в Сети

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В акватории Японского моря модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» устроил серию ракетных выстрелов, видео с которыми стало доступно в Сети. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Сообщается, что учения состоялись в заливе Петра Великого.

Как отмечается, что во время стрельб военные проверили надежность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА»».

Уточняется, что цели для ракет были размещены на воде и в небе. Они были успешно уничтожены.