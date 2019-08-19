Песков рассказал о сопровождении самолета кремлевского пула истребителями Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о сопровождении российского самолета истребителями Швейцарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что два швейцарских истребителя сопроводили самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые собираются освещать переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона.

Кроме того, на борту находился помощник главы государства Юрий Ушаков и сам Песков.

Уточняется, что истребители сопровождали российский самолет около пяти минут — до границы с Францией.

По словам Пескова, такое действительно было, и это неплохо.

«Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Су-27 не дали приблизиться истребителю НАТО к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.