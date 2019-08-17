Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО «Железный купол» сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа. Об этом сообщается в твиттере.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали около города Сдерот после запуска одной ракеты.

«К счастью, она была перехвачена системой ПВО «Железный купол» – говорится в сообщении.

Ранее государственное телевидение Сирии заявило, что противовоздушная оборона Сирии отразила ракетный удар, нанесенной по западной территории страны.