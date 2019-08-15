The National Interest: санкции США не остановят сближение Турции с Россией

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Политический кризис, вызванный приобретением Турцией российских С-400, повредил американо-турецким отношениям, в ближайшее время ситуация может ухудшиться. Об этом пишет The National Interest.

Отмечается, решение Анкары не отказываться от этой сделки является последним эпизодом среди провалов санкций США. В материале замечается, что санкционные ограничения редко работают, когда на карту поставлены национальные интересы страны, и часто портят отношения и заставляют страны, в отношении которых они использованы, удвоить свою непокорность. Опасения Вашингтона по поводу С-400 имеют основания, а при нынешних обстоятельствах Анкара вряд ли может себе позволить новые санкции: ее экономика на спаде, против нее уже применены санкции США и Евросоюза.

Согласно статье, приобретение С-400 решает несколько важных задач. Эти комплексы гораздо дешевле и предлагают более комплексную противовоздушную оборону. Он также могут быть использованы против западных самолетов. Реакция турецкой стороны вписывается в модель неповиновения наций, которых наказывают за то, что они считают своими национальными интересами. Дальнейшие санкции против Турции настроят ее враждебно к США, нанесут непоправимый вред двусторонним отношениям и способствуют ее сближению с противниками Америки.