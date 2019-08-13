Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке увеличилось до пяти

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке увеличилось до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства региона Сергея Хабарова.

Отмечается, что потерпевших доставили в краевую больницу, женщина с переломом шейного отдела позвоночника попала в нейрохирургическое отделение. Два человека с травмами ног и еще двое с ушибами мягких тканей будут переправлены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

Остальные пассажиры и члены экипажа доставлены в Петропавловск-Камчатский, их размещением занимается туристическая компания.

Ранее сообщалось, что увеличилось число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке.