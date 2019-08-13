Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское военное ведомство.

Известно, что британские истребители вылетали с военной базы Лоссимут, расположенной в Шотландии.

Ранее сообщалось, что ВВС Британии сопроводили российский Ил-76 у воздушной границы Эстонии.